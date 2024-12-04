Размещаемые в Польше системы ПВО Германии и Норвегии не охватывает воздушное пространство Украины

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Системы противовоздушной обороны Patriot и NASAMS, размещаемые в Польше, не предназначены для защиты воздушного пространства Украины, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN24.

Системы ПВО Германии и Норвегии, временно находящиеся в Польше, "будут защищать только воздушное пространство стран-членов НАТО", сказал он.

Ранее Минобороны Норвегии заявило о решении направить своих военных, средства ПВО NASAMS и истребители F-35 в Польшу для защиты узла транспортировки гражданской и военной материальной поддержки из стран НАТО на Украину. Миссия будет проходить в период с декабря по 20 апреля 2025 года.

Германия в рамках союзных отношений стран НАТО в начале следующего года передаст Польше батарею зенитных ракетных комплексов Patriot, сообщал Косиняк-Камыш. Зенитная батарея Patriot включает в себя 4-8 пусковых установок с четырьмя ракетами на каждой. Является минимальным по составу тактико-огневым подразделением, способным самостоятельно выполнять боевую задачу.