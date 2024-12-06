Эрдоган заявил, что президент Сирии Асад отклонил его предложение о встрече

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предпринимал попытки встретиться с сирийским президентом Башаром Асадом для обсуждения будущего Сирии, но Асад отверг предложение о переговорах.

"Мы позвонили Асаду и сказали: "Приезжайте и давайте вместе определим будущее Сирии". К сожалению, мы не получили положительного ответа на эту идею", - приводит в пятницу газета "Хюрриет" слова Эрдогана.

Однако он не уточнил, когда делал Асаду такое предложение.

Эрдоган также выразил надежду на то, что наступление оппозиции в Сирии "продолжится без каких-либо происшествий и проблем".

"Идлиб, Хам, Хомс, и конечно, цель - Дамаск. Продвижение оппозиции продолжается", - сказал Эрдоган.

В свою очередь, западные СМИ сообщают, что Минобороны Сирии опровергло сообщения о выводе войск сирийского правительства из города Хомс. "В новостях о выводе армии из Хомса нет правды", - говорится в заявлении сирийского оборонного ведомства.

Ранее стало известно, что антиправительственные группировки в Сирии взяли под контроль города Эр-Растан и Телль-Биса, которые расположены севернее Хомса на дороге, соединяющей его с Хамой.

Накануне противники сирийского правительства вошли в город Хама, расположенный к северу от Хомса. Сирийское командование сообщало, что в целях сохранения жизни гражданским лицам войска передислоцировали на другие позиции вне городских кварталов.

Позднее глава Минобороны Сирии Али Махмуд Аббас заявил, что отход войск является тактической мерой, и оставленные территории вернут. Он заверил, что войска Сирии "находятся в хорошем положении на месте событий".

На прошлой неделе в Сирии антиправительственные формирования начали наступление в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо. Им удалось быстро взять под контроль ряд населенных пунктов.