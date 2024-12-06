Поиск
Важно
Внимание: обращение к читателям и клиентам в связи с Ddos-атакой на ресурсы "Интерфакса"

Эрдоган заявил, что президент Сирии Асад отклонил его предложение о встрече

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предпринимал попытки встретиться с сирийским президентом Башаром Асадом для обсуждения будущего Сирии, но Асад отверг предложение о переговорах.

"Мы позвонили Асаду и сказали: "Приезжайте и давайте вместе определим будущее Сирии". К сожалению, мы не получили положительного ответа на эту идею", - приводит в пятницу газета "Хюрриет" слова Эрдогана.

Однако он не уточнил, когда делал Асаду такое предложение.

Эрдоган также выразил надежду на то, что наступление оппозиции в Сирии "продолжится без каких-либо происшествий и проблем".

"Идлиб, Хам, Хомс, и конечно, цель - Дамаск. Продвижение оппозиции продолжается", - сказал Эрдоган.

В свою очередь, западные СМИ сообщают, что Минобороны Сирии опровергло сообщения о выводе войск сирийского правительства из города Хомс. "В новостях о выводе армии из Хомса нет правды", - говорится в заявлении сирийского оборонного ведомства.

Ранее стало известно, что антиправительственные группировки в Сирии взяли под контроль города Эр-Растан и Телль-Биса, которые расположены севернее Хомса на дороге, соединяющей его с Хамой.

Накануне противники сирийского правительства вошли в город Хама, расположенный к северу от Хомса. Сирийское командование сообщало, что в целях сохранения жизни гражданским лицам войска передислоцировали на другие позиции вне городских кварталов.

Позднее глава Минобороны Сирии Али Махмуд Аббас заявил, что отход войск является тактической мерой, и оставленные территории вернут. Он заверил, что войска Сирии "находятся в хорошем положении на месте событий".

На прошлой неделе в Сирии антиправительственные формирования начали наступление в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо. Им удалось быстро взять под контроль ряд населенных пунктов.

Сирия Турция Башар Асад Реджеп Тайип Эрдоган
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Тбилиси уведомил Москву о задержании четырех граждан РФ во время протестов

Тбилиси уведомил Москву о задержании четырех граждан РФ во время протестов

В посольстве Турции отрицают остановку бронирования отелей туристами из РФ

В посольстве Турции отрицают остановку бронирования отелей туристами из РФ

Израиль усилил охрану границы с Сирией

Израиль усилил охрану границы с Сирией

МВД Грузии сообщило о тайнике с оружием в доме разыскиваемого экс-министра

Путин назвал возможной передачу "Орешника" в Белоруссии во второй половине 2025 года

Путин назвал возможной передачу "Орешника" в Белоруссии во второй половине 2025 года

Лукашенко попросил Путина поставить систему "Орешник" Белоруссии

В Румынии отменили итоги первого тура президентских выборов

Россельхознадзор опроверг запрет импорта мандаринов из Абхазии

РФ запретила ввоз мандаринов из Абхазии

РФ запретила ввоз мандаринов из Абхазии

Brent подешевела до $71,48 за баррель

Brent подешевела до $71,48 за баррель
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5526 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9587 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2050 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });