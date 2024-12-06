В Сирии антиправительственные группировки захватили два города севернее Хомса

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Антиправительственные группировки в Сирии взяли под контроль города Эр-Растан и Телль-Биса, которые расположены севернее Хомса на дороге, соединяющей его с Хамой, сообщает АР со ссылкой на проправительственные СМИ и источники, близкие к сирийской оппозиции.

Хомс - третий по величине город Сирии, здесь сходятся трассы из Дамаска и прибрежных провинций Латакия и Тартус. Провинция Хомс - наиболее крупная в Сирии, граничит с Ливаном, Иорданий и Ираком.

Накануне противники сирийского правительства также вошли в город Хама. Сирийское командование сообщало, что в целях сохранения жизни гражданским лицам войска передислоцировали на другие позиции вне городских кварталов.

Позднее глава Минобороны Сирии Али Махмуд Аббас заявил, что отход войск является тактической мерой, и оставленные территории вернут. Он заверил, что войска Сирии "находятся в хорошем положении на месте событий".