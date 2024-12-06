В посольстве Турции отрицают остановку бронирования отелей туристами из РФ

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В посольстве Турции в РФ опровергли появившуюся в российских СМИ информацию о том, что российские туристы не могут бронировать отели Турции на лето 2025 года из-за санкций, введенных против Газпромбанка.

"В ряде российских СМИ распространилась новость о том, что Турция приостановила раннее бронирование отелей для российских туристов. Статья о приостановке раннего бронирования отелей для российских туристов была опубликована в газете, издаваемой в Турции, а далее со ссылкой на турецкое издание распространилась в российских СМИ. Данная информация, опубликованная в СМИ, не соответствует действительности. Раннее бронирование отелей для российских туристов продолжается в прежнем режиме и без каких-либо препятствий", - говорится в заявлении дипмисии, поступившем в распоряжение "Интерфакса".

"Все граждане России, планирующие отдохнуть в Турции, могут беспрепятственно продолжать делать раннее бронирование через туроператоров и туристические агентства, ведущие свою деятельность в России", - подчеркивают в посольстве Турции.

Между тем, как сообщили в пятницу "Интерфаксу" в туркомпаниях, бронирования туров в Турцию идут в обычном режиме, но есть некоторое замедление, связанное с колебаниями курса рубля. "Ранние бронирования Турции стартовали еще в октябре и идут очень активно. Последние несколько дней в связи с колебаниями курса российской валюты был некоторый спад, но в целом мы довольны и глубиной, и объемом продаж", - сказали в компании "Интурист".

Как отметил гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян, бронирования летней Турции по акциям раннего бронирования действительно существенно замедлились из-за валютных колебаний, однако никакого запрета на бронирования отелей не было. "Раннее бронирование идет, никто его не запрещал. И запретить не имеет права, поскольку в Турции нет государственных отелей, все отели, подчеркиваю, все принадлежат частным лицам", - сказал он.

Ранее в турецкой онлайн-газете Ekonomim появилась публикация со ссылкой на руководителей российских туроператоров Pegas Touristik и "Интурист" о том, что из-за колебаний курса рубля к мировым валютам раннее бронирование отелей Турции, стартовавшее в этом году очень активно, притормозилось. Там также говорится, что у россиян возникают проблемы с платежами картами UnionPay из-за санкций США.

Минфин США 21 ноября включил в санкционный список более 50 российских банков, включая Газпромбанк. После этого банк предупредил клиентов о возможных сложностях с работой карт Union Pay за рубежом и посоветовал снять с них наличные.