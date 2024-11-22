Газпромбанк отменил льготное снятие наличных с кредитных карт Union Pay

Банк предупредил клиентов о возможных сложностях с работой карт Union Pay за рубежом и посоветовал снять с них наличные

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Газпромбанк с 26 ноября отменяет снятие до 50 тысяч рублей без комиссии c кредитных карт Union Pay, следует из материалов банка.

Тариф за выдачу наличных в банкоматах и пунктах выдачи валюты банка, а также банков-участников корпоративной сети и сторонних банков составит 5,9% и 590 рублей.

Минфин США 21 ноября ввел санкции против полусотни российских банков, среди которых оказался и Газпромбанк. ГПБ заявил, что его упоминание в санкционных списках не повлияет на работу банка. При этом кредитная организация в смс-рассылке предупредила клиентов, что с 21 ноября могут наблюдаться сложности в работе карт Union Pay за рубежом и порекомендовала снять наличные.

В SDN-лист в четверг также был включен Примсоцбанк, который выпускал карты Union Pay. Банк заявил, что санкции не повлияют на его работу с клиентами. При этом с сайта кредитной организации пропала возможность подать заявку на оформление карты Union Pay. На сайте ГПБ пока такая возможность сохраняется. Также оформить карту Union Pay можно на сайте РСХБ.

UnionPay - одна из крупнейших платежных систем в Китае. Карты UnionPay позволяют оплачивать товары, услуги и снимать наличные более чем в 150 странах мира, говорится на сайте платежной системы.