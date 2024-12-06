Ливан приостанавливает работу почти всех КПП на границе с Сирией

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Главное управление общей безопасности Ливана в пятницу объявило о перекрытии практически всех КПП на границах с Сирией, сообщает Associated Press.

Исключение власти сделали лишь для пункта "Эль-Масна" на дороге, соединяющей Бейрут и Дамаск. Сроки возобновления работы КПП не указаны.

При этом ранее в Армии обороны Израиля сообщали, что израильские ВВС в ночь на пятницу нанесли авиаудары по приграничным пунктам между Ливаном и Сирией, чтобы пресечь поставки вооружения ливанскому шиитскому движению "Хезболла". Удары также пришлись по дорогам в сирийском районе Эль-Кусейр.

Ранее в пятницу стало известно, что власти Иордании перекрыли единственный действующий на границе с Сирией КПП "Джабер". До этого в сирийской оппозиции утверждали, что антиправительственные силы взяли под контроль сирийскую сторону пограничного перехода и заставляли представителей властей покинуть объект.

На прошлой неделе в Сирии антиправительственные формирования начали наступление в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо. Им удалось быстро взять под контроль ряд населенных пунктов.