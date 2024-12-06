Армия Израиля сообщила о ночных ударах по объектам на границе Сирии и Ливана

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Израиль в ночь на пятницу нанес авиаудары по приграничным пунктам между Ливаном и Сирией, чтобы пресечь поставки вооружения ливанскому шиитскому движению "Хезболла", сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Согласно израильским военным, удары также осуществлены по дорогам в сирийском районе Эль-Кусейр, по которым, как считают в ЦАХАЛ, в Ливан доставляли оружие из САР.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и "Хезболлой" вступило в силу на прошлой неделе. По его условиям, израильская армия будет поэтапно уходить с территории Ливана и оставляет за собой право наносить удары по бойцам "Хезболлы", если решит, что те представляют угрозу для безопасности Израиля.

В понедельник "Хезболла", впервые после заключения с Израилем соглашения, объявила об атаке на позиции израильской армии в районе приграничной ливанской деревни Кфар-Шуба на юго-востоке Ливана. В движении отметили, что их действия стали ответом "на неоднократные нарушения израильским врагом соглашения о прекращении огня".

До этого израильские военные нанесли несколько ударов в Ливане по бойцам "Хезболлы", нарушившим, по мнению Израиля, соглашение о прекращении огня.