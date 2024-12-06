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Израиль усилил охрану границы с Сирией

Иордания закрыла сухопутную границу с Сирией

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля заявила об укреплении границы с Сирией в связи с эскалацией напряженности в этой стране, пишет The Times of Israel.

"ЦАХАЛ следит за событиями и готова к любым наступательным и оборонительными действиям. Мы не потерпим угрозы около израильской границы, и мы будем работать над предотвращением любой угрозы для граждан Государства Израиль", - говорится в заявлении.

Дополнительные сухопутные и воздушные силы направлены в район контролируемых Израилем Голанских высот после совещания накануне главы Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви и командующего Северным военным округом ЦАХАЛ Ори Гордина.

Власти Иордании перекрыли единственный действующий на границе с Сирией КПП "Джабер", предназначенный для пропуска грузов и людей. В иорданском МВД уточнили, что все иорданцы и их грузовики смогут вернуться назад с территории Сирии, но на сирийскую территорию никого пропускать не будут.

На прошлой неделе в Сирии антиправительственные формирования начали наступление в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо. Им удалось быстро взять под контроль ряд населенных пунктов

Израиль ЦАХАЛ Сирия Иордания Голанские высоты Герци Халеви
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