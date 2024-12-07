Около 200 участников акции протеста двигаются по улицам Тбилиси в направлении мэрии

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Около двухсот участников акции протеста, вытесненные спецназом с проспекта Руставели, перемещаются в эти часы в направлении района Тбилисской мэрии.

Растянувшееся среди жилых кварталов шествие скандирует "Выходите", обращаясь к местным жителям, передает корреспондент "Интерфакса".

Ранее в ночь на субботу спецназ при вытеснении участников акции c проспекта Руставели несколько раз применил водомет. Сотрудники полиции задержали не менее десяти человек.