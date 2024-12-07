Акция протеста в Тбилиси завершилась

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Акция протеста в Тбилиси, начавшаяся накануне вечером у здания парламента, завершилась в районе Сабуртало, протестующие прошли несколько километров.

Патрульные полицейские, сопровождавшие шествие по улицам Тбилиси, призывали протестующих освободить проезжую часть и перейти на тротуар. Несколько десятков молодых людей подчинились этому требованию.

Между тем, в ходе шествия у площади Героев произошел инцидент между участниками акции протеста, перекрывшими проезжую часть, и несколькими гражданами, которые не могли проехать на автомобилях по дороге. Словесная перепалка завершилась дракой, в которой никто серьезно не пострадал.