Спецназ МВД Грузии вытеснил протестующих с проспекта перед зданием парламента
Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Спецназ МВД Грузии в ночь на субботу вытеснил протестующих с территории перед зданием парламента Грузии, сообщает корреспондент "Интерфакса".
В ходе полицейского мероприятия было задержано несколько участников акции. Во время задержаний произошло несколько стычек полиции с группами демонстрантов.
В эти минуты полиция включила предупреждение к гражданам с требованием разойтись.
Участники акции протеста отошли дальше по проспекту Руставели, однако расходиться пока не собираются.
Ранее в МВД Грузии заявили, что участники акции применили пиротехнику и что пострадал один сотрудник полиции.