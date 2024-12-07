Спецназ МВД Грузии вытеснил протестующих с проспекта перед зданием парламента

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Спецназ МВД Грузии в ночь на субботу вытеснил протестующих с территории перед зданием парламента Грузии, сообщает корреспондент "Интерфакса".

В ходе полицейского мероприятия было задержано несколько участников акции. Во время задержаний произошло несколько стычек полиции с группами демонстрантов.

В эти минуты полиция включила предупреждение к гражданам с требованием разойтись.

Участники акции протеста отошли дальше по проспекту Руставели, однако расходиться пока не собираются.

Ранее в МВД Грузии заявили, что участники акции применили пиротехнику и что пострадал один сотрудник полиции.