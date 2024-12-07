Лидер правящей партии Южной Кореи заявил о неизбежности отставки президента

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Лидер правящей партии Кореи "Сила народа" Хан Дон Хун заявил, что досрочная отставка президента Юн Сок Еля стала неизбежной после публичных извинений в телеобращении за политический хаос, вызванный неудачным введением военного положения, сообщило агентство "Ренхап".

Хан Дон Хун заявил журналистам, что "досрочная отставка (президента - ИФ) неизбежна", добавив, что Юн Сок Ель больше не в состоянии эффективно выполнять свои обязанности.

Агентство отмечает, что не ясно, поддерживает ли Хан Дон Хун импичмент, или же добровольную отставку президента.

Оппозиционная Демократическая партия в субботу в связи с обращением президента подчеркнула, что требует немедленной отставки Юн Сок Еля, информировал "Ренхап".

В субботу Юн Сок Ель выступил с телеобращением и заявил: "Я не буду избегать юридической и политической ответственности, связанной с объявлением военного положения".

При этом президент подчеркнул, что все решения, необходимые для нормализации ситуации в стране, включая касающиеся его избрания на президентский пост, доверяет принять правящей партии "Сила народа".

После обращения Хан Дон Хун и премьер Хан Док Су провели экстренную встречу.

О ее подробностях не сообщается, по оценке "Ренхап", они, вероятно, "обсудили неотложные вопросы по устранение общественного недовольства и стабилизации правительства".