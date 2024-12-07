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Юн Со Ель готов к ответственности за введение военного положения

Юн Со Ель готов к ответственности за введение военного положения
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель
Фото: Kim Min-Hee/Getty Images

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что готов нести ответственность за объявление военного положения, сообщает агентство "Ренхап".

"Я не буду избегать юридической и политической ответственности, связанной с объявлением военного положения", - сказал он в телевизионном обращении.

При этом президент подчеркнул, что все решения, необходимые для нормализации ситуации в стране, включая касающиеся его избрания на президентский пост, доверяет принять правящей партии "Сила народа".

В то же время, оппозиционная Демократическая партия в субботу выразила разочарование в связи с общением президента и подчеркнула, что требует немедленной отставки Юн Сок Еля, информировал "Ренхап".

Как сообщалось, южнокорейские парламентарии готовятся в субботу проголосовать по импичменту президента Юн Сок Еля после того, как он ввел, а затем отменил военное положение в стране.

При этом лидер "Силы народа" Хан Дон Хун в пятницу призвал к немедленному отстранению Юн Сок Еля от власти в связи с тем, что, как стало известно в четверг, президент дал указание командующему контрразведкой Е Ин Хену задержать ключевых политических деятелей, обвинив их в том, что они являются "антигосударственными" силами.

"Ренхап" также сообщает, что перед рассмотрением вопроса об импичменте парламентарии проголосуют по проведению расследования в отношении супруги президента Ким Гон Хи, которую обвиняют в коррупции.

Юн Сок Ель Южная Корея
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