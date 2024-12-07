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Депутатам правящей партии Южной Кореи рекомендовали голосовать против импичмента президенту

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Правящая в Южной Корее партия "Сила народа" приняла решение голосовать против импичмента президенту страны Юн Сок Ёлю, сообщает в субботу Yonhap.

"Решение принято незадолго до начала заседания парламента, на котором пройдет голосование", - информирует агентство.

Однако, по его данным, "депутаты будут голосовать индивидуально, исходя из их собственной позиции".

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В Южной Корее для объявления импичмента необходимо, чтобы предложение поддержали как минимум две трети членов Национального собрания, что составляет 200 человек. Представители правящей партии "Сила народа", членом которой является и президент, занимают 108 мест, тогда как представители оппозиции - 192, из них 171 принадлежит членам Демократической партии.

В случае, если парламент все-таки одобрит импичмент, то решение парламента будет передано на окончательное рассмотрение в Конституционный суд страны.

Южная Корея Юн Сок Ёль
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