Депутатам правящей партии Южной Кореи рекомендовали голосовать против импичмента президенту

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Правящая в Южной Корее партия "Сила народа" приняла решение голосовать против импичмента президенту страны Юн Сок Ёлю, сообщает в субботу Yonhap.

"Решение принято незадолго до начала заседания парламента, на котором пройдет голосование", - информирует агентство.

Однако, по его данным, "депутаты будут голосовать индивидуально, исходя из их собственной позиции".

В Южной Корее для объявления импичмента необходимо, чтобы предложение поддержали как минимум две трети членов Национального собрания, что составляет 200 человек. Представители правящей партии "Сила народа", членом которой является и президент, занимают 108 мест, тогда как представители оппозиции - 192, из них 171 принадлежит членам Демократической партии.

В случае, если парламент все-таки одобрит импичмент, то решение парламента будет передано на окончательное рассмотрение в Конституционный суд страны.