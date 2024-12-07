Посольство Ирана в Сирии продолжает работу в обычном режиме

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - МИД Ирана опровергает появившуюся информацию о том, что Тегеран начал эвакуацию посольства из Дамаска, информирует Tasnim.

"Эти сообщения не соответствуют действительности. Иранское посольство продолжает работу в Дамаске в обычном режиме", - сообщил представитель внешнеполитического ведомства Ирана Эсмаил Багаи агентству в субботу.

Ранее американское издание The New York Times со ссылкой на неназванные иранские официальные источники сообщило о том, что Иран начал вывод дипломатического и военного персонала из Дамаска в Ливан и Ирак.