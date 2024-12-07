СМИ сообщили об отступлении сирийской армии из провинции Кунейтра

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Сирийская арабская армия отходит из граничащей с Израилем провинции Кунейтра на юго-западе страны, сообщают в субботу израильские СМИ со ссылкой на источники в сирийской оппозиции.

Ранее сообщалось об отступлении сирийских подразделений из провинций Деръа и Сувайда на юго-западе страны.

На прошлой неделе в Сирии антиправительственные формирования активизировали действия и быстро взяли под контроль ряд населенных пунктов в провинциях Идлиб и Алеппо.

Армия обороны Израиля накануне заявила об укреплении границы с Сирией в связи с эскалацией напряженности в этой стране.