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В Тбилиси начинается очередная акция протеста

В Тбилиси начинается очередная акция протеста
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Акция протеста против политики властей возобновилась в субботу в Тбилиси перед зданием парламента, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Пока участников акции, в основном студентов, немного, автодвижение на проспекте Руставели не перекрыто. Здесь же находятся несколько десятков патрульных полицейских, препятствующих протестующим выйти на проезжую часть проспекта.

Среди требований к властям - освобождение от наказания всех задержанных на акциях в предыдущие дни и назначение новых парламентских выборов.

В ближайшее время к студентам намерены присоединиться лидеры оппозиционных партий вместе со своими сторонниками.

Накануне полиция в административном порядке задержала на акции 48 человек, которые обвиняются в неподчинении полиции и мелком хулиганстве.

Протесты в Тбилиси

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