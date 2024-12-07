Поиск

В Тбилиси в ночь на субботу задержали 50 участников акции протеста

МВД Грузии сообщило, что один полицейский пострадал от пиротехники

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В ходе прошедшей минувшей ночью акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси за неподчинение законным требованиям полиции и мелкое хулиганство задержаны 48 человек, сообщает МВД Грузии в субботу.

В распространенном ведомством заявлении говорится, что еще двое лиц задержаны по обвинению в участии в групповом насилии. Один из задержанных является иностранным гражданином 1997 года рождения, подчеркивают в ведомстве.

По данным МВД, в целом в рамках расследования фактов совершения насильственных действий в ходе акций протеста с момента начала акций задержано 28 лиц.

Относительно событий в ходе акции в ночь на субботу, в МВД заявляют, что действия определенных групп на протестной акции приняли насильственный характер, участники акции стреляли пиротехникой в сотрудников правоохранительных органов, бросали в полицейских камни и различные предметы.

В заявлении говорится, что один полицейский пострадал от пиротехники.

Протесты в Тбилиси

16
Тбилиси Грузия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 7 декабря

Юн Со Ель готов к ответственности за введение военного положения

Юн Со Ель готов к ответственности за введение военного положения

Собор Парижской Богоматери откроется после реконструкции в присутствии Макрона и Трампа

Собор Парижской Богоматери откроется после реконструкции в присутствии Макрона и Трампа

Пилотируемый облет Луны корабля с астронавтами NASA состоится не ранее 2026 г.

Пилотируемый облет Луны корабля с астронавтами NASA состоится не ранее 2026 г.

Тбилиси уведомил Москву о задержании четырех граждан РФ во время протестов

Тбилиси уведомил Москву о задержании четырех граждан РФ во время протестов

В посольстве Турции отрицают остановку бронирования отелей туристами из РФ

В посольстве Турции отрицают остановку бронирования отелей туристами из РФ

Израиль усилил охрану границы с Сирией

Израиль усилил охрану границы с Сирией

МВД Грузии сообщило о тайнике с оружием в доме разыскиваемого экс-министра

Путин назвал возможной передачу "Орешника" в Белоруссии во второй половине 2025 года

Путин назвал возможной передачу "Орешника" в Белоруссии во второй половине 2025 года

Лукашенко попросил Путина поставить систему "Орешник" Белоруссии

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5528 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9587 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2050 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });