Главы МИД РФ, Ирана, Турции призвали немедленно прекратить боевые действия в Сирии

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Участники астанинского формата по Сирии (Россия, Иран, Турция) призывают к немедленному прекращению боевых действий в этой стране и диалогу правительства и оппозиции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы решительно подтвердили приверженность территориальной целостности, суверенитету и единству Сирии, призвали немедленно прекратить боевые действия", - сказал он в субботу, выступая на политологической конференции в Дохе, комментируя свою встречу с главами МИД Турции и Ирана по Сирии.

По его словам, все министры высказались за полную реализацию резолюции СБ ООН 2254. "Призвали к диалогу между правительством и легитимной оппозицией", - заявил Лавров.

Ранее сообщалось, что в Дохе проходит встреча глав МИД России, Ирана и Турции в астанинском формате. Она была организована "на полях" проходящего в Катаре 7-8 декабря 22-го Дохийского форума. Перед министерской встречей по Сирии Лавров провел переговоры со специальным посланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном.