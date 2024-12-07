Лавров опроверг заявления о том, что суда РФ якобы покидают базу в Тартусе

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Российские корабли не покидали базу в Тартусе из-за ситуации в Сирии, СМИ могли сделать неверные выводы из-за учений, которые проводятся в Средиземном море, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В Средиземном море проводятся военно-морские учения, возможно, ваши спутниковые снимки спутали их с чем-то другим", - сказал он на Дохийском форуме в субботу, комментируя по просьбе журналиста сделанные на основании спутниковых снимков заявления некоторых аналитиков о том, что российские суда покидают базу в Тартусе.

Лавров подчеркнул, что не строит прогнозов относительно развития событий в Сирии. "Мы делаем все, чтобы не дать террористам преуспеть. Даже если они говорят, что они больше не террористы", - добавил министр.

У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в порту Тартус. В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. Официально сообщалось, что в Сирии действуют спецподразделения Минобороны РФ, структуры Центра примирения враждующих сторон, военной полиции, морской пехоты и другие подразделения.

На прошлой неделе в Сирии антиправительственные формирования активизировали действия и быстро взяли под контроль ряд населенных пунктов в провинциях Идлиб и Алеппо. В субботу появились сообщения об отступлении сирийских военных из провинций на юго-западе страны.