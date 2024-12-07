Поиск

Лавров опроверг заявления о том, что суда РФ якобы покидают базу в Тартусе

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Российские корабли не покидали базу в Тартусе из-за ситуации в Сирии, СМИ могли сделать неверные выводы из-за учений, которые проводятся в Средиземном море, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В Средиземном море проводятся военно-морские учения, возможно, ваши спутниковые снимки спутали их с чем-то другим", - сказал он на Дохийском форуме в субботу, комментируя по просьбе журналиста сделанные на основании спутниковых снимков заявления некоторых аналитиков о том, что российские суда покидают базу в Тартусе.

В миреГлавы МИД РФ, Ирана, Турции призвали немедленно прекратить боевые действия в СирииЧитать подробнее

Лавров подчеркнул, что не строит прогнозов относительно развития событий в Сирии. "Мы делаем все, чтобы не дать террористам преуспеть. Даже если они говорят, что они больше не террористы", - добавил министр.

У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в порту Тартус. В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. Официально сообщалось, что в Сирии действуют спецподразделения Минобороны РФ, структуры Центра примирения враждующих сторон, военной полиции, морской пехоты и другие подразделения.

На прошлой неделе в Сирии антиправительственные формирования активизировали действия и быстро взяли под контроль ряд населенных пунктов в провинциях Идлиб и Алеппо. В субботу появились сообщения об отступлении сирийских военных из провинций на юго-западе страны.

Сирия Тартус МИД РФ Сергей Лавров Средиземное море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Главы МИД РФ, Ирана, Турции призвали немедленно прекратить боевые действия в Сирии

Проект реставрации арки Пальмиры поставили "на паузу" из-за обострения в Сирии

Кандидатом в канцлеры от "Альтернативы для Германии" стала Алис Вайдель

В Тбилиси начинается очередная акция протеста

В Тбилиси начинается очередная акция протеста

СМИ сообщили об отступлении сирийской армии из провинции Кунейтра

В Тбилиси в ночь на субботу задержали 50 участников акции протеста

Что случилось этой ночью: суббота, 7 декабря

Юн Со Ель готов к ответственности за введение военного положения

Юн Со Ель готов к ответственности за введение военного положения

Собор Парижской Богоматери откроется после реконструкции в присутствии Макрона и Трампа

Собор Парижской Богоматери откроется после реконструкции в присутствии Макрона и Трампа

Пилотируемый облет Луны корабля с астронавтами NASA состоится не ранее 2026 г.

Пилотируемый облет Луны корабля с астронавтами NASA состоится не ранее 2026 г.
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5528 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9587 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2050 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });