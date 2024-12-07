Лавров проводит в Дохе встречу со своим иракским коллегой
Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Главы МИД РФ и Ирака Сергей Лавров и Фуад Мухаммед Хусейн встречаются в Дохе.
Встреча проходит "на полях" проходящего в Катаре 7-8 декабря 22-го Дохийского форума.
Перед началом переговоров министры тепло поприветствовали друг друга.
Встреча проходит без СМИ.
С российской стороны во встрече участвуют спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов, спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.