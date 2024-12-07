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Лавров заявил о готовности РФ помочь нормализации отношений Турции и Сирии

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Отношения Турции и Сирии необходимо нормализовать, Россия в астанинском формате обсуждает ряд идей по тому, как обеспечить безопасность турецко-сирийской границы при сохранении территориальной целостности Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Турция - очень влиятельный актор в Сирии, думаю, вам это известно. Они обеспокоены безопасностью на границе с Сирией. Мы обсуждали в астанинском формате и формате "Астанинский формат плюс Сирия" вопрос нормализации отношений между Турцией и Дамаском", - сказал он на Дохийском форуме в субботу.

"Есть ряд идей, которые мы хотим реализовать, чтобы сохранить территориальную целостность и единство Сирии, и при этом обеспечить безопасность границы, через которую просачиваются террористы и совершаются атаки на Турцию", - добавил российский министр.

По его словам, в решении этого вопроса можно было бы опираться на Аданские соглашения 1998 года.

"У меня нет сомнений, что отношения между Сирией и Турцией должны быть нормализованы, мы будем делать все, чтобы этому помочь", - сказал Лавров.

В Катаре 7-8 декабря проходит 22-й Дохийский форум.

Сирия Турция МИД РФ Сергей Лавров
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