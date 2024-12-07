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Москва и Доха обсудили направления сотрудничества

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Доху был принят эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, провел переговоры с председателем Совета министров, главой МИД страны Мухаммедом Бен Абдельрахманом Аль Тани, стороны подтвердили настрой на поддержание политического диалога, наращивание сотрудничества в разных сферах, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"В ходе состоявшихся встреч были детально обсуждены ключевые направления дальнейшего развития всего комплекса традиционно дружественных российско-катарских отношений. Подтвержден настрой Москвы и Дохи на поддержание регулярного доверительного политического диалога, наращивание торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия. В этом контексте подчеркнута важная координирующая роль совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ в субботу.

"Акцентирована взаимная заинтересованность в продолжении тесного взаимодействия в рамках базирующегося в Дохе форума стран-экспортеров газа", - отмечают на Смоленской площади.

В ходе встреч "значительное внимание было уделено актуальным вопросам международной и ближневосточной повестки дня с упором на ситуацию в Сирии, секторе Газа и израильско-ливанском приграничье, а также положению дел в Ливии и Афганистане", добавили в МИД РФ.

Лавров также принял участие в 22-м Дохийском форуме.

Министр в ходе своего выступления "в развернутой форме изложил российские принципиальные соображения и оценки динамики развития ситуации на Ближнем Востоке, а также видение глобальных последствий украинского конфликта", подчеркивается в сообщении.

Глава МИД РФ находился с рабочим визитом в Дохе 6-7 декабря.

МИД РФ Сергей Лавров Катар Доха
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