РФ, Турция и Иран призвали к политическому урегулированию в Сирии

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Участники "Астанинского формата" Россия Иран и Турция, а также Ирак, Египет, Иордания, Саудовская Аравия и Катар призвали к политическом урегулированию ситуации в Сирии, сообщили арабские СМИ.

В совместном заявлении, распространенном по итогам состоявшегося в Катаре обсуждения обстановки в Сирии, стороны заверили, что готовы "продолжить консультаций и координацию в целях поиска эффективного решения сирийского кризиса, которое удовлетворило бы стремление сирийского народа к безопасности, стабильности и справедливости".

В документе подчеркивается, что сирийский кризис представляет угрозу региональной и международной безопасности.

Ранее в Дохе состоялась встреча на уровне глав МИД России, Ирана и Турции.

"В ходе беседы, к которой затем подключился спецпредставитель генсекретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен, была высказана серьезная обеспокоенность опасной эскалацией в Сирийской Арабской Республике в связи с масштабной вылазкой вооруженных группировок на северо-западе Сирии", - сообщал МИД РФ.

"Министры подчеркнули настрой на активизацию консолидированных усилий стран-гарантов "Астанинского процесса" в интересах скорейшей стабилизации обстановки в САР и условились с этой целью оставаться в плотном контакте", - говорилось в сообщении.

В нем отмечалось, что стороны подтвердили приверженность принципам суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии, положениям резолюции 2254 СБ ООН.

На прошлой неделе в Сирии антиправительственные формирования активизировались и быстро взяли под контроль ряд населенных пунктов в провинциях Идлиб и Алеппо. Накануне израильские СМИ сообщили, что сирийская армия отходит из граничащей с Израилем провинции Кунейтра. Также сообщалось об отступлении сирийских подразделений из провинций Деръа и Сувайда на юго-западе страны.