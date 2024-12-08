Сирийские мятежники заявили о формировании переходных органов власти

Ситуация в сирийском Хомсе Фото: EPA/ТАСС

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Коалиция мятежных сирийских группировок заявила, что занимается формированием переходных органов власти, сообщают в воскресенье ближневосточные СМИ.

В сообщениях отмечается, что эти структуры должны будут курировать все аспекты жизни государства.

"Великая сирийская революция успешно завершает фазу борьбы против режима Асада и переходит к фазе восстановления Сирии", - отметили в коалиции.

Ранее антиправительственные группировки заявили, что захватили Дамаск. Мятежники полагают, что президент Сирии Башар Асад бежал из страны.