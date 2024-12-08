В Думе назвали сложной обстановку в Сирии

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Ситуация в Сирии непростая, но все необходимые меры предпринимаются, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Обстановка очень сложная, все необходимые меры предпринимаются", - сказал он в воскресенье, отвечая на вопрос "Интерфакса" о ситуации с российскими военными базами в САР.

Картаполов также считает, что "самое главное помнить о том, как заканчивали свою деятельность группы советских войск в Германии, в других странах".

"Не надо никаких жестов доброй воли делать, надо защищать интересы нашей страны, чем собственно, наш президент и занимается", - добавил глава комитета.