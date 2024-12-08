Сирийские мятежники утверждают, что контролируют Дамаск и лишили Асада власти

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Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Мятежники в Сирии заявили, что сумели взять под свой контроль Дамаск и захватить власть, сообщают в воскресенье арабские СМИ.

"Город Дамаск освобожден", - заявил представитель мятежных группировок в эфире сирийского телевидения.

При этом, по его словам, "Башар Асад лишился власти".

Ранее арабские СМИ сообщали, что в Сирии антиправительственные вооруженные формирования уже подошли к Дамаску и заходят в город.