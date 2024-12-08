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МИД Сирии после захвата Дамаска мятежниками заявил о новой странице в истории

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В МИД Сирии назвали захват Дамаска группировками мятежников новой страницей в истории страны и пообещали продолжить работу в интересах всех сирийцев, сообщает в воскресенье The Guardian.

"Сегодня мы видим новую страницу в истории Сирии. Нам нужно разработать принципы, хартию, которые объединят сирийцев, вместо того, чтобы создавать между ними преграды", - приводит газета выдержки из заявления министерства.

"МИД Сирии и его дипмиссии за рубежом продолжат работать на благо всех наших граждан", - пообещали в министерстве.

Сирия
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