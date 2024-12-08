Песков заявил, что озвученные Трампом потери РФ и Украины изложены в трактовке Киева

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Озвученные избранным президентом США Дональдом Трампом цифры потерь России и Украины изложены в трактовке Киева, реальные потери Украины кратно выше российских, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается приведенных цифр о потерях с обеих сторон, то очевидно, что они изложены в украинской трактовке и отражают официальную позицию Украины. Реальные цифры потерь совершенно другие. Украинские потери кратно превышают потери с российской стороны", - сказал он журналистам в воскресенье.

По его словам, дальнейшее продолжение таких темпов "ведет к полному истощению украинской армии и понижению мобилизационного возраста до 18 лет, а также ужесточению насильственной мобилизации".

"Однако даже всё это складывающуюся для украинской армии катастрофическую ситуацию не поменяет. Для самой Украины и для международных наблюдателей это и не является новостью", - отметил он.