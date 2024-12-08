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Макрон и Шольц приветствовали уход Асада с поста президента Сирии

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц приветствовали сообщения о лишении власти в Сирии Башара Асада.

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"Наконец-то рухнуло варварское государство", - написал Макрон в соцсети X.

В свою очередь, МИД Франции призвал сирийцев к единству и при этом предостерег их от проявлений экстремизма.

Со своей стороны, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что "конец режима Асада - это хорошие новости".

Он сказал, что сирийское урегулирование на основе резолюции СБ ООН 2254 все еще возможно.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок также приветствовала развитие событий в Сирии. При этом она предупредила, что "страна не должна оказаться в руках других радикалов".

Также на сообщения о лишении Асада власти положительно отреагировала глава дипломатии ЕС Кая Каллас. "Конец диктатуры Асада является положительным и долгожданным развитием событий. Он также показывает слабость сторонников Асада, таких как Россия и Иран", - написала она в соцсети X.

Каллас отметила, что будет работать со всеми "конструктивными партнерами" в Сирии и в соседних странах для обеспечения безопасности в регионе.

Хроника Смена власти в Сирии
Сирия Башар Асад Франция Эммануэль Макрон Германия Олаф Шольц
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