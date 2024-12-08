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Трамп пообещал не преследовать политических оппонентов

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп рассчитывает продвигать политический и экономический курс, приоритетом которого будет интенсивная добыча нефти, а не разбирательства в отношении политических оппонентов.

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"Нет", - сказал Трамп в эфире телеканала NBC News, отвечая на вопрос, будет ли он привлекать Минюст и ФБР к разбирательствам в отношении тех членов Палаты представителей, которые занимались расследованием событий вокруг штурма сторонниками Трампа Капитолия в январе 2021 года.

"Я не собираюсь этого делать. Я собираюсь сосредоточиться на подходе: "Бури, детка, бури", - добавил он.

Американские СМИ отмечают, что подобная фраза стала своеобразным лозунгом Трампа, который он использовал в своей предвыборной кампании, говоря о планах в сфере энергетики.

Инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года.

Штурм Капитолия

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США Дональд Трамп
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