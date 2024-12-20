Палата представителей отклонила проект о финансировании правительства, предложенный Джонсоном

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Палата представителей США отклонила предложенный спикером Майком Джонсоном законопроект по финансированию правительства, сообщают американские СМИ.

Согласно результатам голосования, 174 законодателя поддержали меру, 235 высказались против нее, один воздержался.

Законопроект был отклонен после того, как демократы во главе с лидером меньшинства Хакимом Джеффрисом назвали законопроект "смехотворным".

"Мы собираемся провести еще несколько переговоров. Я не скажу, что все потеряно, потому что мы собираемся продолжить переговоры", - заявил журналистам лидер большинства в Палате представителей, республиканец Стив Скализ.

Если Конгресс не одобрит какой-либо законопроект о финансировании к 11:59 в пятницу, правительство прекратит свою работу.

Джонсон представил свой законопроект в четверг днем. Его предложение позволило бы сохранить финансирование правительства на текущем уровне до 14 марта, приостановить действие лимита госдолга на два года, выделить около $100 млрд на ликвидацию последствий стихийных бедствий и около $10 млрд на экономическую помощь фермерам, отменив при этом ряд политических положений, которые содержались в первоначальном соглашении объемом 1,5 тыс. страниц.

Избранный президент США Дональд Трамп быстро поддержал этот пакет, назвав его "очень выгодной сделкой для американского народа" и призвав законодателей поддержать его.

Ранее Трамп выступил против согласованного лидерами обеих палат компромиссного проекта по продлению финансирования федерального правительства до 14 марта 2025 года. Он призвал внести в него изменения и увеличить потолок госдолга.