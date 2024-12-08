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СМИ сообщают о новых авиаударах Израиля по Дамаску

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Израильские военные нанесли очередные авиадуары по столице Сирии, сообщают в воскресенье арабские и сирийские СМИ.

По информации телеканала "Аль-Джазира", в частности, под удар попала сирийская авиабаза в районе Эль-Мезза на юго-западе Дамаска.

Кроме того, телеканал сообщает об ударах израильской авиации по центральной площади Дамаска, где расположена, как указывает "Аль-Джазира", в том числе штаб-квартира сирийской разведслужбы.

Ранее в воскресенье ряд ближневосточных СМИ сообщал об ударах Израиля по некоторым южным районам Сирии, в частности, близ Дамаска. Предполагалось, что целью тех ударов было уничтожение армейских складов с оружием и боеприпасами, чтобы они не попали к бойцам радикальных группировок.

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