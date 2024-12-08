Израиль нанес удары по ряду сирийских баз после сообщений о свержении Асада

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Израильские ВВС нанесли серию авиаударов по сирийским военным объектам из опасений, что хранящееся там оружие может попасть в руки бойцам радикальных группировок, сообщают в воскресенье израильские и арабские СМИ.

Удары пришлись на районы на юге Сирии, а также по авиабазе близ Дамаска. Предполагается, что целью были склады с оружием и боеприпасами.

Официально израильское военное командование эту информацию не подтверждало.

В воскресенье бойцы антиправительственных группировок заявили, что захватили Дамаск. Ранее под их контролем оказалось еще несколько крупных сирийских городов.