Что произошло за день: воскресенье, 8 декабря
Мятежники заявили о контроле над Дамаском, Башар Асад покинул Сирию, Израиль наносит удары по сирийской территории
Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:
- Сирийские мятежники заявили о контроле над Дамаском и о формировании переходных органов власти.
- Башар Асад оставил пост и покинул Сирию, сообщили в МИД России. Решение было принято президентом Сирии по итогам переговоров с вооруженной оппозицией, российская сторона не принимала в них участие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что дополнительных комментариев от Кремля не будет.
- СМИ сообщают об ударах Израиля по сирийской территории. Предполагается, что целями были армейские склады с оружием и боеприпасами, сирийская авиабаза в районе Эль-Мезза на юго-западе Дамаска и штаб-квартира сирийской разведслужбы на центральной площади города.
- Бойцы протурецких группировок вошли в удерживаемый курдскими формированиями город Манбидж на севере Сирии. По данным СМИ, курдов вытеснили с подступов к городу.
- До 13 см снега выпало за сутки в Москве.
- Футболисты московского "Динамо" со счетом 4:1 победили "Химки", московский ЦСКА со счетом 1:0 взял верх над воронежским "Факелом".