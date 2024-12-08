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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:04

Что произошло за день: воскресенье, 8 декабря

Мятежники заявили о контроле над Дамаском, Башар Асад покинул Сирию, Израиль наносит удары по сирийской территории

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сирийские мятежники заявили о контроле над Дамаском и о формировании переходных органов власти.

- Башар Асад оставил пост и покинул Сирию, сообщили в МИД России. Решение было принято президентом Сирии по итогам переговоров с вооруженной оппозицией, российская сторона не принимала в них участие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что дополнительных комментариев от Кремля не будет.

- СМИ сообщают об ударах Израиля по сирийской территории. Предполагается, что целями были армейские склады с оружием и боеприпасами, сирийская авиабаза в районе Эль-Мезза на юго-западе Дамаска и штаб-квартира сирийской разведслужбы на центральной площади города.

- Бойцы протурецких группировок вошли в удерживаемый курдскими формированиями город Манбидж на севере Сирии. По данным СМИ, курдов вытеснили с подступов к городу.

- До 13 см снега выпало за сутки в Москве.

- Футболисты московского "Динамо" со счетом 4:1 победили "Химки", московский ЦСКА со счетом 1:0 взял верх над воронежским "Факелом".

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