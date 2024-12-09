МИД Ирана отметил, что будущее Астанинского формата зависит от ситуации в Сирии

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в понедельник заявил, что обстановка в Сирии определит перспективы работы Астанинского формата (РФ, Иран, Турция) по сирийскому урегулированию.

"Говоря о встрече с иранскими парламентариями по поводу ситуации в Сирии (...), он отметил, что продолжение Астанинского формата в будущем будет зависеть от событий в Сирии и от решений стран-гарантов", - сообщает агентство "Тасним".

На вопрос, получат ли группы сирийской оппозиции признание и будут ли участвовать в следующих встречах формата, Аракчи ответил, что в него входят лишь Иран, Россия и Турция, а сирийское правительство никогда в нем не участвовало.

Аракчи напомнил, что арабские страны тоже никогда не были членами Астанинского формата.

Ранее в Дохе состоялась встреча на уровне глав МИД России, Ирана и Турции. "Министры подчеркнули настрой на активизацию консолидированных усилий стран-гарантов "Астанинского процесса" в интересах скорейшей стабилизации обстановки в САР и условились с этой целью оставаться в плотном контакте", - сообщал МИД РФ.

В нем отмечалось, что стороны подтвердили приверженность принципам суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии, положениям резолюции 2254 СБ ООН.

Ранее вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.