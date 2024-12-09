Глава МИД Ирана заявил, что Асад не запрашивал помощи у Тегерана
Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Подавший в отставку сирийский президент Башар Асад не обращался за помощью к Ирану после того, как деятельность в Сирии активизировала вооруженная оппозиция, сообщил глава иранского МИД Аббас Аракчи, выдержки из телеинтервью которого приводит в понедельник агентство ЭФЭ.
"О помощи нас он никогда не просил", - сказал министр, отметив, что "иранское присутствие в Сирии было направлено на противостояние "Исламскому государству" (террористическая организация, запрещена в России)".
Аракчи заявил, что в Тегеране были удивлены, насколько быстро развивались события в Сирии: "Безусловно, удивляет скорость развития событий и неспособность сирийской армии на какие-либо действия".
Он также подверг критике Асада за несогласие вступать в диалог с оппозицией, при том что Тегеран, по словам министра, давал ему такие советы.
"Мы внимательно следим за развитием ситуации, чтобы быть уверенными в том, что опасения, которые у нас существуют, не стали реальностью", - сказал Аракчи.
Глава МИД Ирана также признал, что нынешнее развитие ситуации в Сирии отразится на связях с Дамаском, с которым Тегеран сформировал так называемую Ось сопротивления - альянс, направленный на противостояние Израилю.
"Естественно фронт сопротивления пострадает", - сказал министр иностранных дел Ирана. Однако, по его мнению, "несмотря на определенные ограничения, сопротивление продолжится".
8 декабря МИД РФ сообщил, что Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну после переговоров с вооруженной оппозицией, Россия в этих переговорах не участвовала.
Позднее в тот же день источник в Кремле заявил, что президент Сирии находится в Москве. "Президент Сирии Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище", - сказал источник.