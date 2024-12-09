Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 05:18

Глава МИД Ирана заявил, что Асад не запрашивал помощи у Тегерана

Глава МИД Ирана заявил, что Асад не запрашивал помощи у Тегерана
Башар Асад
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Подавший в отставку сирийский президент Башар Асад не обращался за помощью к Ирану после того, как деятельность в Сирии активизировала вооруженная оппозиция, сообщил глава иранского МИД Аббас Аракчи, выдержки из телеинтервью которого приводит в понедельник агентство ЭФЭ.

"О помощи нас он никогда не просил", - сказал министр, отметив, что "иранское присутствие в Сирии было направлено на противостояние "Исламскому государству" (террористическая организация, запрещена в России)".

Аракчи заявил, что в Тегеране были удивлены, насколько быстро развивались события в Сирии: "Безусловно, удивляет скорость развития событий и неспособность сирийской армии на какие-либо действия".

Он также подверг критике Асада за несогласие вступать в диалог с оппозицией, при том что Тегеран, по словам министра, давал ему такие советы.

"Мы внимательно следим за развитием ситуации, чтобы быть уверенными в том, что опасения, которые у нас существуют, не стали реальностью", - сказал Аракчи.

Глава МИД Ирана также признал, что нынешнее развитие ситуации в Сирии отразится на связях с Дамаском, с которым Тегеран сформировал так называемую Ось сопротивления - альянс, направленный на противостояние Израилю.

"Естественно фронт сопротивления пострадает", - сказал министр иностранных дел Ирана. Однако, по его мнению, "несмотря на определенные ограничения, сопротивление продолжится".

8 декабря МИД РФ сообщил, что Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну после переговоров с вооруженной оппозицией, Россия в этих переговорах не участвовала.

Позднее в тот же день источник в Кремле заявил, что президент Сирии находится в Москве. "Президент Сирии Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище", - сказал источник.

Хроника 08 – 09 декабря 2024 годаСмена власти в Сирии
Башар Асад Иран Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Военным Израиля приказали установить полный контроль в буферной зоне с Сирией

Польская PERN восстановила работу поврежденного участка нефтепровода "Дружба"

Польская PERN восстановила работу поврежденного участка нефтепровода "Дружба"

Что случилось этой ночью: понедельник, 9 декабря

Полиция Южной Кореи рассмотрит введение для президента запрета на поездки

Полиция Южной Кореи рассмотрит введение для президента запрета на поездки

Израильские войска вторглись на территорию Сирии в районе Голанских высот

Смена власти в Сирии

Переходный период в Сирии займет 18 месяцев

Переходный период в Сирии займет 18 месяцев
Обострение палестино-израильского конфликта

Делегация ХАМАС обсудила в Египте усилия по прекращению огня в секторе Газа

В МВД Грузии заявили, что на акциях протеста с 28 ноября задержаны более 400 человек

В МВД Грузии заявили, что на акциях протеста с 28 ноября задержаны более 400 человек
Смена власти в Сирии

Башар Асад прибыл в Москву с семьей

Башар Асад прибыл в Москву с семьей
Смена власти в Сирии

СМИ сообщают о новых авиаударах Израиля по Дамаску

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии42 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Бюджет РФБюджет РФ34 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2051 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5530 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });