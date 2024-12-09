Букет, возложенный посольством РФ в Эстонии к Бронзовому солдату, оказался в урне

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - В Эстонии букет, возложенный посольством России к подножью памятника Воину-освободителю Таллина от фашистов (Бронзовый солдат), оказался выброшенным в урну.

"Цветочный букет, украшенный лентой в цветах российского флага, появился на Военном кладбище в Таллинне в понедельник утром. Это нарушение закона, поскольку в Эстонии запрещено использование символики страны-агрессора", - сообщила газета Postimees.

Человек, сообщивший о букете, сам снял его с памятника и сфотографировал, прежде чем выбросить в мусорную урну.