Парламент Эстонии отклонил законопроект о демонтаже "Бронзового солдата"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Парламент Эстонии отклонил подготовленный фракцией Консервативной народной партии (EKRE) законопроект о демонтаже памятника советским солдатам, освобождавшим Таллин от немецких фашистов.

В первом чтении законопроект поддержали 14 депутатов из 101, против проголосовали 54, что означает его снятие с обсуждения.

Консерваторы предлагали окончательно демонтировать этот памятник как "символ советского оккупационного режима". По их словам, что люди, враждебно настроенные по отношению к независимости Эстонии и поддерживающие Россию в конфликте с Украиной, продолжают собираться у "Бронзового солдата" 9 мая, и один запрет митингов эту проблему не решит.

Памятник был установлен 22 сентября 1947 года на холме Тынисмяги. Композиция, созданная скульптором Энном Роосом и архитектором Арнольдом Аласом, состоит из двухметровой фигуры советского воина, склонившего голову в знак скорби, и стены, на которой были установлены таблички с именами погибших при освобождении города и изображен орден Отечественной войны. Существует версия, что прототипом солдата послужил эстонский красноармеец Велло Раянгу.

Бронзовый солдат был традиционно центром памятных мероприятий Дня победы.

В ночь на 27 апреля 2007 года по приказу правительства памятник был перенесен на Воинское кладбище. Перезахоронены были и останки 12 советских солдат из Братской могилы, располагавшейся близ монумента. Реакцией на это решение стали уличные беспорядки. Тогда было задержано около 1,2 тысячи человек, ранено около полусотни, был убит гражданин России Дмитрий Ганин.