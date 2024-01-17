Премьер-министр Эстонии опровергла планы демонтировать "Бронзового солдата"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии сейчас не планирует демонтировать памятник "Бронзовый солдат", посвященный советским солдатам, освобождавшим Таллин от немецких фашистов, заявила в парламенте страны премьер -министр Кая Каллас.

"Нет, у правительства нет сейчас планов этим заниматься", - ответила она на вопрос возможности удалить монумент из публичного пространства.

Она напомнила, что, когда в 2007 году Бронзовый солдат был перемещен из центра Таллина на Воинское кладбище, это привело к массовым беспорядкам, кибератакам, дипломатическому давлению на власти республики.

"Мы не хотим, чтобы при удалении красных монументов вспыхивали новые народные волнения, напряженность в нашем обществе. Это хорошо, если сможем избежать напряженности", - сказала Каллас.

Она признала, что у властей есть "большие разногласия с нашей русской общиной" по поводу празднования Дня победы 9 мая, но добавила, что "здешние русские не желают обострения".

Парламент Эстонии 16 января отклонил разработанный фракцией Консервативной народной партии законопроект о демонтаже памятника "Бронзовый солдат". При первом чтении за законопроект проголосовали 14 депутатов из 101, против были 54, и его сняли с рассмотрения.