Генсек НАТО надеется на мирный переход власти в Сирии

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте в понедельник заявил, что переход власти в Сирии создает неопределённость как в самой стране, так и в регионе в целом.

"Это момент радости, но также и неопределённости для народа Сирии и региона", - приводят европейские СМИ выдержки из заявления Рютте.

Он добавил, что надеется на "мирный переход власти и инклюзивный политический процесс, возглавляемый сирийцами".

Рютте также призвал сирийские группировки, пришедшие к власти, соблюдать верховенство закона и обеспечивать защиту мирных жителей.

В конце минувшей недели вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.