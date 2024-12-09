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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 17:32

Генсек НАТО надеется на мирный переход власти в Сирии

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте в понедельник заявил, что переход власти в Сирии создает неопределённость как в самой стране, так и в регионе в целом.

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"Это момент радости, но также и неопределённости для народа Сирии и региона", - приводят европейские СМИ выдержки из заявления Рютте.

Он добавил, что надеется на "мирный переход власти и инклюзивный политический процесс, возглавляемый сирийцами".

Рютте также призвал сирийские группировки, пришедшие к власти, соблюдать верховенство закона и обеспечивать защиту мирных жителей.

В конце минувшей недели вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.

НАТО Марк Рютте Сирия
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