Переходный период в Сирии рассчитан на 18 месяцев

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Переходный период в Сирии после смены власти составит, предположительно, 18 месяцев, сообщил порталу Middle Eest Eye лидер сирийской оппозиции Хади аль-Бахра.

"Руководящий орган, возглавляемый сирийской оппозицией, рассчитан на переходный период продолжительностью 18 месяцев, включая полгода на разработку новой конституции, - заявил он порталу в кулуарах конференции в Дохе.

Возглавляемая им оппозиционная коалиция должна быть расширена, чтобы добавить "новые элементы", а затем будет поставлена задача сформировать переходное правительство, исполняющее обязанности президента страны до тех пор, пока не будет ратифицирована новая конституция, сообщает Middle Eest Eye.

Аль-Бахра также считает, что переходный период должен осуществляться в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН, принятой 18 декабря 2015 года, в которой изложена дорожная карта политического перехода в Сирии, включая общенациональное прекращение огня, свободные и справедливые выборы, которые должны пройти в соответствии с новой конституцией.

Ранее вооруженная оппозиция объявила, что захватила Дамаск и начала формирование переходных органов власти.

"Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность российских военных баз и дипучреждений на территории Сирии", - заявил источник в Кремле.