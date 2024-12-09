В ЕС заявили об отсутствии отношений с группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам"

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - ЕС на данный момент не имеет контактов с группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ), объявившей о захвате Дамаска и взятии власти в Сирии, сообщил Анвар аль-Ануни, официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас.

"У Европейского союза нет отношений с "Хайят Тахрир аш-Шам" или ее лидерами", - ответил пресс-секретарь в понедельник на соответствующий вопрос на брифинге в Брюсселе.

Аль-Ануни добавил, что "Хайят Тахрир аш-Шам" входит в число организаций под антитеррористическими санкциями ООН от 2014 года, применимыми всеми государствами-членами организации. Эти санкции, уточнил он, действуют до сих пор. Некоторые отдельные лица, подвергнутые этим санкциям, входят в подсанкционные списки как ООН, так и ЕС.

Пресс-секретарь вместе с тем сказал, что в ЕС намерены судить о "Хайят Тахрир аш-Шам" не только по ее словам, но также по ее действиям.

При этом представитель Каллас назвал преждевременным вопрос, будут ли отменены санкции, вводившиеся против режима Башара Асада, в связи со сменой власти в Дамаске. Он отказался отвечать на вопрос, какие дальнейшие шаги мог бы предпринять ЕС в этом плане.