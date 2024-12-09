США могут исключить пришедшую к власти в Сирии группировку из списка террористических

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность исключить сирийскую группировку "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ), пришедшую к власти в Сирии, из списка террористических организаций, сообщает в понедельник Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

"Администрация Байдена дала понять, что стремится прагматично относиться к реалиям в Сирии, и взвешивает, стоит ли исключить сирийскую джихадистскую группировку, которая свергла президента Башара Асада, из списка террористических организаций", - информирует агентство.

Источник добавил, что группировка, видимо, будет "важной частью" жизни Сирии, и США "должны взаимодействовать с ней надлежащим образом и с учетом собственных интересов".

На прошлой неделе вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.

В МИД РФ заявили, что президент Сирии Башар Асад в результате переговоров с рядом участников вооруженного конфликта принял решение оставить президентский пост и покинул страну.