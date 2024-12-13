Евросоюз увеличит поставки гуманитарной помощи в Сирию

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила о начале новой операции Евросоюза "Гуманитарный воздушный мост" для доставки помощи наиболее нуждающемуся населению Сирии и об увеличении гуманитарного финансирования для этой страны.

"Падение режима Асада дает новую надежду сирийскому народу. Но это время перемен также несет в себе риски и приносит трудности. Учитывая, насколько нестабильна ситуация на местах, наша помощь народу Сирии становится еще важнее. Вот почему мы увеличили наше гуманитарное финансирование на этот год до более чем 160 млн евро", - заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Мы также запускаем гуманитарный воздушный мост для доставки жизненно важных грузов, таких как продукты питания, лекарства и предметы для укрытия. Я продолжу обсуждение транспортировки гуманитарной помощи на моей встрече с президентом (Турции Реджепом Тайипом - ИФ) Эрдоганом во вторник", - добавила она.

Финансируемые Евросоюзом рейсы с гуманитарной помощью доставят в общей сложности 50 тонн предметов медицинского назначения из резервов ЕС в Дубае в Турцию для распределения через турецко-сирийскую границу в ближайшие дни.

Еще 46 тонн товаров для здравоохранения, образования и жилья из других резервов в Дании будут доставлены в Турцию в распоряжение ЮНИСЕФ и Всемирной организации здравоохранения для распределения в Сирии.

Комиссия также выделяет 4 млн евро для удовлетворения самых неотложных гуманитарных потребностей людей, доведя общую гуманитарную поддержку до 163 млн евро в 2024 году.