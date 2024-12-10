Премьер Венгрии встретился во Флориде с Трампом и Маском

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, на встрече также присутствовали миллиардер Илон Маск и будущий советник избранного президента по нацбезопасности Майк Уолтц.

"США сегодня. (...) День в Мар-а-Лаго с Дональдом Трампом, Илоном Маском и Майком Уолтцем", - написал Орбан в социальных сетях.

Венгерский премьер не сообщил, какие темы обсуждали участники встречи.