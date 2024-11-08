Орбан считает, что Трамп прекратит поддержку Украины

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу заявил, что избранный президент США Дональд Трамп и его команда после прихода к власти прекратят оказывать поддержку Украине, сообщает Associated Press.

"Ситуация на фронте очевидная. Наблюдается военное поражение (Украины - ИФ). Американцы выйдут из этой войны", - сказал Орбан.

По его словам, если бы Трамп победил на выборах в 2020 году, то сумел бы предотвратить украинский конфликт.

Накануне издание The Wall Street Journal писало, что Трамп и его советники пока не разработали конкретный план по завершению конфликта на Украине, одно из обсуждаемых предложений включает в себя обязательство Киева не вступать в НАТО в течение как минимум 20 лет и создание демилитаризованной зоны.

В среду Трамп заявил о своей победе на выборах президента США. В ходе своей избирательной кампании он неоднократно заявлял, что решит конфликт на Украине, если станет президентом.