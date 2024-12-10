Израильские военные находятся в 20 км от Дамаска

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Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Израильская бронетехника продвинулась вглубь территории Сирии и теперь ее отделяет от Дамаска примерно 20 км, сообщает во вторник "Аль-Маядин" со ссылкой на источники.

"Местные источники заявили "Аль-Маядину", что сейчас израильские танки находятся в 3 км от города Катна в столичной провинции и примерно в 20 км от Дамаска", - отмечает телеканал.

В свою очередь, по информации непосредственно журналистов "Аль-Маядина", израильские танки миновали город Эль-Кунейтра и достигли окраин столичной провинции Дамаск. Также поступали сообщения, что войска Израиля заняли ряд населенных пунктов на юге провинции.

По подсчетам телеканала, авиация Израиля совершила 250 налетов на сирийские военные объекты. В ночь на вторник ударам подверглись цели в провинциях Хомс, Хама и Ракка.

Однако издание The Times of Israel напоминает, что ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) дала понять - на земле она будет действовать лишь в буферной зоне между Израилем и Сирией.

Комментариев ЦАХАЛ по поводу информации о ее движении дальше на территорию Сирии не поступало.

Ранее израильские военные заняли позиции в буферной зоне на фоне сообщений о смене власти в Сирии. Власти Израиля назвали это временной мерой.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отмечал, что соглашение о буферной зоне на Голанских высотах между Израилем и Сирией, действующее с 1970-х годов, в настоящее время де-факто не существует. "Этого соглашения больше нет: сирийские военные оставили свои позиции", - сказал премьер Израиля.