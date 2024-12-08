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Израильские военные вошли в буферную зону с Сирией для обеспечения безопасности

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля заявила, что ее бойцы занимают позиции в буферной зоне на Голанских высотах на фоне сообщений о свержении президента Башара Асада в Сирии, сообщает в воскресенье The Times of Israel.

"Армия обороны Израиля направила военнослужащих в буферную зону и на ряд позиций, которые нужно контролировать для защиты жителей Голанских высот и граждан Израиля", - говорится в заявлении командования.

При этом в нем подчеркивается, что израильская армия "не вмешивается в события, происходящие в Сирии". Газета отмечает, что буферная зона функционирует с 1974 года. Израильские военные временами заходили в нее, но на очень короткие промежутки времени.

Ранее, по данным арабских СМИ, мятежники в Сирии заявили, что сумели взять под свой контроль Дамаск и захватить власть. Между тем, командование армии Сирии заявило, что продолжает в воскресенье боевые операции против антиправительственных формирований.

Сирия Израиль Голанские высоты
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