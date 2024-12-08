Нетаньяху считает своей заслугой свержение Асада

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Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Действия Израиля против Ирана и движения "Хезболла" привели к уходу с поста президента Сирии Башара Асада, заявил в воскресенье премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Это стало последствием тех ударов, которые мы нанесли Ирану, "Хезболле", - приводят его слова израильские СМИ.

При этом Нетаньяху заявил, что соглашение о буферной зоне на Голанских высотах между Израилем и Сирией, действующее с 1970-х годов, в настоящее время де-факто не существует. "Этого соглашения больше нет: сирийские военные оставили свои позиции", - сказал премьер Израиля.

Он заверил, что Израиль будет защищать свои границы от враждебно настроенных группировок.

Ранее сообщалось, что израильские военные заняли позиции в буферной зоне на фоне сообщений о смене власти в Сирии. Власти Израиля назвали это временной мерой.